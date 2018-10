EN EL VATICANO “HAY CORRUPCIÓN” DICE PAPA FRANCISCO

LEE TAMBIÉN: PAPA FRANCISCO ABOGA POR NIÑOS MIGRANTES

Consultado sobre cómo mantiene la serenidad ante los problemas que enfrenta la Iglesia, el líder católico. Luego, en tono más serio, reveló que fue consultado durante una Congregación General de los jesuitas sobre los retos y posibles reformas de la iglesia. "", indicó.Luego, agregó queque tiene en su habitación, en la que el padre de Jesús es representado durmiendo. "¡Ahora duerme bajo un colchón de notas! Esta paz es un regalo del Señor. Espero que no me la quite", agregó.El pontífice aseguró "estar tranquilo" a pesar de la corrupción en la ciudad de El Vaticano. Sin embargo, también resaltó la importancia de "nunca lavarse las manos de los problemas". Así, apuntó que ", y un superior que se lava las manos no es padre y no ayuda", informó Infobae. Respecto a lospor parte de religiosos, Francisco dijo que "al parecer dos de cada cuatro abusadores han sufrido abusos y esto es devastador". Luego, apuntó: "En el caso de que estén implicados curas o religiososa través de quien la tendría que anunciar".Sobre la, Francisco dijo que hay quey pidió "atención al recibir a candidatos a la formación religiosa sin verificar su adecuada madurez afectiva". "Por ejemplo,sobre por qué fueron alejados", añadió. El Papa habló también del uso del, instrumento de penitencia que causa dolor o incomodidad, y no rechazó su uso. "Cuando entré en el noviciado de los jesuitas, me dieron el cilicio.. La verdadera ascesis (práctica para conseguir la perfección moral) tiene que hacerme más libre", dijo. Según indicó Bergoglio,, ya que "hace bien que le critiquen a uno", y las acepta y responde siempre que sean constructivas. También, admitió que, que logran ponerle en aprietos en algunas ocasiones.