LLAMAN “PROSTITUTA” A MELANIA TRUMP

Jacob Bernstein, un periodista del diario 'The New York Times', ha tenido que ofrecer disculpas públicas en Twitter por llamar "prostituta" a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en una conversación privada que mantuvo este domingo durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Su interlocutora, la modelo y actriz Emily Ratajkowski, hizo público el insulto cuando denunció en un tuit que "un periodista del 'NYT'" le aseveró que la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "una puta". En ese texto, la maniquí también abogó por que todo el mundo haga públicos comentarios de ese tipo "sea cual sea su signo político", publicó RT.

4. My mistake, referring to unfounded rumors, shouldn’t reflect on anyone else and I apologize profusely.