04, Marzo, 2017 04, Marzo, 2017 6:41 a.m. 6:41 a.m.

TRUMP ACUSÓ A OBAMA DE INTERVENIR SUS TELÉFONOS

A través de varios mensajes en Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al exmandatario Barack Obama de ordenar la intervención de sus teléfonos durante la campaña presidencial. “¡Terrible! Me acabo de enterar de que Obama intervino mis teléfonos en la Torre Trump justo antes de la victoria. No encontró nada. Esto es macartismo”, aseguró el actual jefe de Estado de Estados Unidos. “¡Cuán bajo ha caído el presidente Obama para intervenir mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral.Esto es Nixon/Watergate. Mal tipo (o enfermo)!”, agregó Trump en otro tuit. La alusión a Richard Nixon y al escándalo político del Watergate es intencional. Nixon ha sido el único presidente de Estados Unidos que se ha visto obligado a renunciar para evitar que el Congreso lo destituyera, puesto que una investigación periodística reveló que robó documentos del complejo Watergate, sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. “Apostaría a que un buen abogado tendría un magnífico caso por el hecho de que el presidente Obama estaba interviniendo mis teléfonos en octubre, justo antes de la elección”, aseveró Trump en un tercer mensaje. No obstante, el presidente Trump no especificó si iniciaría acciones legales contra su antecesor. Tampoco presentó evidencias ni reveló cómo obtuvo la información.