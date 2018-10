CAPRILES LE RESPONDE AL PAPA: "NO ES CIERTO QUE LA OPOSICIÓN ESTÁ DIVIDIDA"

6:56 a.m.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, descartó reanudar un proceso de diálogo con el gobierno que tenga mediadores parcializados.

“Escuché unas declaraciones del papa, que habla de que la oposición está dividida, eso no es verdad. Habla como que si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un diálogo ‘Zapatero”, afirmó el dirigente opositor desde la vigilia convocada por los estudiantes en homenaje a Juan Pablo Pernalete y todos los caídos en protestas.

El líder opositor le recordó al pontífice que en Venezuela hubo un golpe de Estado perpetrado por el gobierno y que por las manifestaciones para exigir la restitución del orden constitucional han sido asesinados más de 30 venezolanos, hay cientos de heridos y más de 1.400 detenciones arbitrarias.

“La propia fiscal de la República reconoce la ruptura del orden constitucional y además la no existencia del debido proceso en la mayor parte de los casos. En infinidad de casos la Fiscalía pide la libertad porque no hay ningún elemento para mantener una orden de privación de libertad y el tribunal hace caso omiso o el Sebin hace caso omiso”, agregó Capriles.

Pidió a la canciller Delcy Rodríguez y a los representantes del gobierno respetar el dolor de los familiares de Pernalete y de todas las víctimas.

“Vaya y dele la cara a los familiares de quienes han sido asesinados. Eso merece una condena de todos los venezolanos (…) Para nosotros la muerte de un venezolano nos duele, no nos interesa saber de qué partido político era para darle valor o no darle valor a la vida, como hace este gobierno. No vamos a permitir que el odio que tienen esos funcionarios, que están completamente fuera de sí, entre dentro de nosotros”.