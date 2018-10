03, Mayo, 2017 03, Mayo, 2017 11 a.m. 11 a.m.

ENCUENTRAN MUERTA A ESTUDIANTE EN LA UNAM

La mañana de este miércoles, una joven fue encontrada sin vida frente al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la Avenida del Imán, informaron medios internacionales. Fue aproximadamente a las 6:50 de la mañana cuando se reportó que la joven de entre 20 y 25 años, estaba colgada del cuello con un cable de un teléfono público frente a la facultad. De acuerdo con los reportes, la chica tenía en la mano la cadena de un perro, pero cuando encontraron el cuerpo, la mascota no se encontraba ahí. Hasta el momento se desconoce su identidad pues los elementos de seguridad no encontraron ninguna identificación. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro delegacional, donde peritos del MP realizarán las investigaciones correspondientes. La UNAM no ha hecho ninguna declaración al respecto.