TRUMP DESTITUYE AL DIRECTOR DEL FBI, JAMES COMEY

El presidente de EE.UU. Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey, informó la Casa Blanca. Comey era director de la agencia de investigación desde septiembre de 2013. El secretario de Justicia Jeff Sessions y el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein —quien envió un memorándum a Sessions— recomendaron el despido. Trump dijo en una carta firmada que había concluido que Comey no es "capaz de liderar efectivamente" el FBI. "Es esencial que encontremos un nuevo liderazgo para el FBI que restaure la confianza del público en esta misión letal", dijo Trump en la carta. “El FBI es una de las instituciones más apreciadas y respetadas de la nación y hoy marca un nuevo comienzo de nuestra joya de la corona en aplicación de la ley", dijo Trump según un comunicado de la Casa Blanca. El punto central de la justificación de Rosenstein para recomendar el despido de Comey fue el manejo de la investigación del caso del uso por parte de Hillary Clinton de un servidor de correo electrónico privado, su decisión de recomendar que no se presentaran cargos y la conferencia de prensa que él sostuvo para explicar su razonamiento. Rosenstein acusó a Comey de intentar "usurpar la autoridad del secretario de Justicia" anunciando públicamente por qué sentía que el caso debía ser cerrado sin procesamiento. "Agravando el error, el director ignoró otro principio de larga data: no mantenemos conferencias de prensa para divulgar información despectiva sobre el tema de una investigación criminal rechazada", argumentó Rosenstein en su nota. La Casa Blanca dijo que va a empezar la búsqueda de un nuevo director del FBI. Con información de CNN.