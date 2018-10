DONALD TRUMP AMENAZA AL DESTITUIDO DIRECTOR DEL FBI PARA QUE NO HABLE

8:06 a.m.

"A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa", aseguró Donald Trump esta mañana en un críptico mensaje en su cuenta de Twitter. El presidente estadounidense despidió el martes al ex director del FBI, en el contexto de una relación que era cada vez más tirante.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/863007411132649473

La amenaza de Trump se da después de que personas cercanas a Comey indicaran a los medios que es "imposible" que el ex funcionario le dijera al presidente que no estaba bajo investigación por posibles vínculos con representantes del gobierno ruso, que intentaron interferir en el resultado de las elecciones del años pasado. Esa información desmiente la carta en la que Trump notificó el despido a Comey, donde el mandatario incluyó un extraño párrafo en el que le agradecía por confirmarle "en tres ocasiones" distintas que no estaba siendo investigado.

Si esa notificación hubiera existido, Comey habría violado las normas del FMI, que establecen que no se pueden discutir casos en marcha con personas implicadas o con intereses en ellos. Distintos medios estadounidenses han destacado lo inapropiado de que el presidente mantenga encuentros con el encargado de una investigación que podría salpicarlo personalmente.