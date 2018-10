JOVEN MUERE POR CONSUMIR EXCESIVAMENTE CAFEÍNA

4:50 a.m.

El adolescente Davis Allen Cripe de 16 años murió en Carolina del Sur a causa de un evento cardíaco inducido por cafeína, informó la cadena internacional CNN.

De acuerdo con declaraciones del forense del condado de Richland, Gary Watts, el adolescente consumió cuatro bebidas con cafeína, un café con leche, y una bebida energética en un período de dos horas antes de derrumbarse en su salón de clases en Spring Hill High School el 26 de abril, dijo Watts.

La autopsia de Davis no mostró problemas cardíacos sin diagnosticar. Davis estaba sano y no tenía las condiciones que se pudieron haber desencadenado por la ingesta de cafeína. Además, no se encontraron otras drogas ni alcohol en el sistema del adolescente, según Watts.

"Esto no fue una sobredosis. Perdimos a Davis por una sustancia totalmente legal", dijo Watts.

"Nuestro propósito aquí hoy es dar a conocer, especialmente a nuestros jóvenes en la escuela, que estas bebidas pueden ser peligrosos, y que tengan mucho cuidado con la forma en que las consumen, y la cantidad que beben a diario" declaro el forense a CNN.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los adolescentes, de entre 12 a 18 años, no deben consumir más de 100 miligramos de cafeína por día. Una ingesta de cafeína mayor se ha asociado con hipertensión arterial en adolescentes, dijo anteriormente a CNN Sheri Zidenberg-Cherr, especialista en nutrición y vicepresidenta en el Departamento de Nutrición de la Universidad de California.