PUTÍN OFRECE ENTREGAR LA GRABACIÓN DE LA REUNIÓN ENTRE TRUMP Y CANCILLER RUSO

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que está dispuesto a entregar la grabación de la reunión en la Casa Blanca entre su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el jefe de la diplomacia del Kremlin, Sergei Lavrov, durante la cual el norteamericano habría compartido información clasificada.

"Si la administración de Estados Unidos lo ve posible, estamos listos para entregar la grabación de la conversación entre Lavrov y Trump al Congreso y al Senado", expresó Putin en conferencia de prensa.

Además, el presidente calificó de "esquizofrenia política" el escándalo surgido a raíz de la presunta divulgación de información sensible, que estaría relacionada a una amenaza terrorista del Estado Islámico. "No encuentro otra explicación al escándalo. ¿Qué van a inventar ahora esas personas que ventilan esas tonterías? Si no entienden que perjudican a su propio país, son simplemente estúpidos. Si entienden todo, son peligrosos y deshonestos", estimó.

Incluso, Putin tomó con humor el revuelo y dijo en tono de broma que le haría un llamado de atención a Lavrov, porque "no ha compartido esos secretos" con el resto del gobierno. Infobae