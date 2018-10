23, Mayo, 2017 23, Mayo, 2017 11:12 a.m. 11:12 a.m.

UN PERIODISTA SE BURLA DEL ATENTADO EN MÁNCHESTER

1 DE 2 2 DE 2

Los usuarios de Twitter expresaron su repudio ante la publicación de un periodista estadounidense que publicó una broma sobre la cantante Ariana Grande luego de conocerse la noticia acerca de la explosión que ocurrió en el Manchester Arena, que dejó al menos 19 muertos. David Leavitt, escritor freelance de CBS, Massachusetts, causó indignación por bromear sobre los fallecidos, cuando twitteó: "Múltiples muertos confirmados en el Manchester Arena. La última vez que escuché a Ariana Grande, yo casi muero también". Otros usuarios de las redes respondieron rápidamente al indignante tuit, llamando al señor Leavitt "una vergüenza". La periodista Lee McKenzie dijo: "Un concierto lleno de chicos que estaban emocionados por esta noche. Algunos no volverán. El columnista del Guardian Owen Jones agregó: "Vaya usted mismo". A lo que el señor Leavitt, más tarde, agregó: "¿Demasiado pronto?" https://twitter.com/David_Leavitt/status/866811524391854080 Pero a pesar de dejar su tuit en línea, el escritor se disculpó más tarde y escribió: "Lo siento por ofender, no me di cuenta de la magnitud de la tragedia. Siempre hago bromas estúpidas sobre lo que es tendencia. Condolencias a las familias". En un tributo inicial a los 22 muertos que ya han sido declarados por las fuerzas policiales, y a los 59 heridos, muchas han sido las personas que han dejado sus condolencias en las redes sociales.