MADURO PIDE A SANTOS DEDICARSE A GOBERNAR

EFE/Internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió hoy a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, que se dedique a gobernar y consideró que Colombia "lo que necesita es un Chávez", en alusión a su antecesor, Hugo Chávez, fallecido en 2013.

"Coge mínimo (réstale intensidad) Santos, coge mínimo compadre que la tienes bien fea en Colombia, dedícate a gobernar y a resolver tus asuntos en Colombia", subrayó el mandatario venezolano durante su programa "Los domingos con Maduro" y exigió que "dejen quieto a quien quieto está".

“Se lo digo a la oligarquía de América Latina, a la oligarquía colombiana, le digo desde aquí: ‘No se metan con el movimiento bolivariano, revolucionario de Venezuela, no se meta con nosotros, les puede salir muy mal la jugada”, advirtió. Al dirigirse a Santos, le pidió que resuelva “los asuntos del desempleo, de la educación, del hambre, de la miseria, de la falta de salud que hay en Colombia”. “Y no te metas con Venezuela que yo no me meto con Colombia”, reclamó, al advertir: “no se metan con la patria” de Simón Bolívar. “Oligarquía colombiana, temblad. Aquí está el pueblo de Venezuela (…) Nosotros no nos metemos en Colombia con nadie, resuelvan los problemas que tienen”, afirmó al indicar que el país vecino tiene “30 % de desempleo abierto, miseria 50 %”, y la “producción de drogas ha aumentado el 40 %”. “Les puede salir muy cara la jugada contra Venezuela”, insistió