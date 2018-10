UN MENOR DE 15 AÑOS MATA A SU VIOLADOR EN MÉXICO

Una adolescente de 15 años está siendo procesada por matar a un sujeto que supuestamente la violó el 1 de junio debajo de un puente ubicado cerca de la estación del metro de Taxco, en México, informó El Universal.

Según el diario mexicano, cuando Itzel regresaba de la escuela y se dirigía a su casa, fue interceptada por un hombre que la intimidó con un cuchillo y la violó en reiteradas ocasiones.

Al parecer, la adolescente, quien pidió ayuda a transeúntes y conductores, en su desesperación por alejar al violador, lo aventó y le enterró un cuchillo en el pecho.

“Me acabas de picar, perra”, le dijo el agresor, identificado como Miguel Ángel Pérez Alvarado.

Aunque el presunto violador huyó, fue capturado por la Secretaría de Seguridad Pública. Dos días después, a Itzel le notificaron que su agresor murió en el hospital.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le imputa el delito de homicidio doloso. La adolescente se mantiene encerrada en su vivienda por el miedo a ser detenida.

“Ahora no salgo para nada, tengo 28 días encerrada. Solo voy con mis papás a lugares seguros, con los médicos. A la escuela ya no voy. Tengo miedo (de) que la gente se entere y (de) que digan algo… A mí nadie me ayudó. (Él) me amenazó con un cuchillo, lo tenía en el cuello, y me violó como diez veces. Me decía que me lo merecía, que me iba a matar. Yo qué culpa tengo”, narró Itzel en una entrevista a El Universal.