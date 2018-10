EE.UU. DETIENE A MÁS DE 1300 INMIGRANTES CUBANOS

LEE TAMBIÉN: OBAMA ELIMINA RESIDENCIA AUTOMÁTICA PARA CUBANOS

Profesionales de todas las áreas, campesinos de toda, llegaron sedientos de libertad a, pero un giro de la política migratoria y la pérdida de un privilegio “Pies secos, pies mojados” que permitía permanecer legalmente en el país norteamericano provocó que más deen espera de que se defina su destino, informó“Lo que escuché fueron historias de gente que sentía que literalmente no podía vivir más en Cuba”, comentó, directora ejecutiva del Immigration Partnership & Coalition (IMPAC) Fund, organización que recauda fondos para la defensa de los indocumentados sin condenas penales. Adelson visitó cuatro centros de detención para inmigrantes enpara identificar a cubanos que necesiten representación legal y habló con 16, en su mayoría hombres."Soy el último" El migrante cubano, rompe en llanto al llegar a Laredo, Texas. Las autoridades le dijeron que estaba entre los últimos en entrar después de que elterminó con la política de "Pies secos, pies mojados".“Muchos me dijeron ‘mira, yo nunca he cometido ningún crimen, no soy un criminal, no soy un pandillero, sólo soy un maestro, un esposo, una persona normal’. Están en un centro de detención para inmigrantes pero para ellos están en una cárcel”, comentó la abogada. Portada: Cortesía El Nuevo Herald. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!