COLOMBIA NO DESCARTA ROMPER RELACIONES CON VENEZUELA

El presidente de, aseguró que no descarta, tras la elección de lay las decisiones que han tomado desde su instalación. "No descarto esa posibilidad si esto sigue avanzando", dijo Santos y agregó que ese tipo de medidas debería "tomarse en conjunto con los demás presidentes" de la región. Aclaró que de momento elsería un gesto que traería más problemas que beneficios. "Tener por lo menos un canal de comunicación en estas circunstancias es importante, es necesario", comentó.Sin embargo, reveló que no habla con su homólogo venezolanoo desde que discutieron por la incursión temporal de militares en territorio venezolano a finales de marzo. Santos señaló que pese al deterioro de las relaciones con Caracas, nunca va a "desconocer" el apoyo del gobierno de Maduro al exitoso proceso de paz con las(FARC), la guerrilla que depuso los fusiles después de medio siglo de enfrentamiento con el Estado.