SECRETARIO GENERAL DEL SICA, ES NOMBRADO EMBAJADOR DE LA PAZ

En el marco de la conmemoración de la firma de los 30 años de los, se nombró, creador, promotor y firmante de los acuerdos de paz en Centroamérica,Actualmente es presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. Además,entre 1986 y 1991, fue electo diputado al Congreso de la República en repetidas ocasiones, fue parlamentario centroamericano, es miembro del Centro Carter; también es miembro permanente del Foro de Biarritz (Francia) y conferenciante internacional. El ser acreditado comoimplica llevar el mensaje de cultura de paz a todos los rincones de la república guatemalteca y fuera de sus fronteras.El, mencionó que “fuimos cinco presidentes que, a pesar de las circunstancias tomamos la decisión inspirados en darle forma a nuestro propio destino. Antepusimos a nuestros planteamientos ideológicos y nuestras diferencias políticas a los intereses de los pueblos centroamericanos”. “Recordar a Esquipulas II, no vale la pena si no la usamos para trazar la ruta de los cambios que tenemos que forjar en el futuro. Esos cambios tienen que ver con lo que se ha dejado de hacer después de la firma de los acuerdos de Esquipulas I y II, se logró la paz, se logró consolidar el proceso democrático, pero el no resolver la problemática económico y social de nuestros pueblos sentó las bases para un nuevo tipo de violencia tragedia que es la que estamos viviendo en este momento”, agregó.