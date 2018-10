14, Agosto, 2017 14, Agosto, 2017 8 a.m. 8 a.m.

“EL CHAPO” GUZMÁN RECIBIRÁ PRIMERA VISITA DE UN FAMILIAR

1 DE 2 2 DE 2

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán recibirá este jueves la primera visita de un familiar desde que está detenido en el país, dijeron este lunes sus abogados. La cita debe servir para que Guzmán trate con su familia la contratación de una defensa privada y la fórmula de pago con los letrados ya elegidos, a la espera de recibir alguna garantía de que podrán cobrar. El juez encargado del caso rechazó que el Gobierno estadounidense tenga que dar esas garantías de antemano y dijo a los abogados que si quieren representar a "El Chapo", deben asumir el riesgo de que sus honorarios sean bloqueados. Los abogados elegidos por el narco, encabezados por Jeffrey Lichtman y Eduardo Balarezo, aseguraron a los periodistas estar listos para tomar las riendas del caso, pero insistieron en que necesitan tener garantías de que cobrarán por su trabajo. Las autoridades estadounidenses reclaman a "El Chapo" más de 14 mil millones de dólares por sus actividades como supuesto líder del Cártel de Sinaloa y, por ahora, se han negado a asegurar que no buscarán confiscar los fondos que use para pagar a sus abogados. Según fuentes de la defensa, Bernarda Guzmán, hermana del narcotraficante, será quien se reúna con él este jueves, aunque los abogados no quisieron confirmarlo públicamente, limitándose a señalar que será un familiar cercano. "El Chapo", que se enfrenta a la cadena perpetua, se ha declarado no culpable y está preso en una cárcel de Nueva York en medio de grandes medidas de seguridad, tras sus dos huidas de prisiones mexicanas. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!