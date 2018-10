EL PERFIL DE FACEBOOK DEL PRESUNTO RESPONSABLE DEL ATENTADO EN BARCELONA

Podría interesarte: 13 personas mueren en atentado en Barcelona

ESTADO ISLÁMICO SE ATRIBUYE ATENTADO

Fuente: El Mundo, El País, Agencias

Pertenecía a grupos dede vehículos. Driss Oukabir, el detenido por el atentado terrorista de Barcelona de este jueves, en el que han muerto al menos 13 personas y otra veintena han resultado heridas, es uno de los sospechosos que se convirtió en uno de lo más buscado en Google en menos de una hora. Oukabir, con residencia en Ripoll, según informa La Vanguardia, y con antecedentes por malos tratos, según RTVE. El hombre era residente legal en España, pero estaba fichado por la policía y pasó un tiempo en la cárcel deCaptura de Pantalla Oukabir en sus fotos aparecía posando frente a un espejo, a veces con gafas de sol. Seguía páginas sobre el islam, pero sobre oración y la religión. La mayor parte de sus publicaciones eran vídeos musicales. Facebook cerró la cuenta del sujeto luego de una lluvia de comentarios en su contra.Horas después del atentado,(IS en siglas inglesas) ha distribuido un mensaje reivindicando el atropello masivo que ha ocurrido este jueves en las Ramblas de Barcelona. https://twitter.com/siteintelgroup/status/898263784833163264 En el comunicado, emitido por su medio propagandístico Amaq, asegura que, bajo órdenes del Califato contra "países de la Coalición". La comunicación no deja claro el tipo de relación entre los responsables del atentado y la organización armada, que pierde terreno cada día en Irak y Siria. Durante los minutos posteriores al ataque, canales de Telegram - una herramienta de comunicación popularizada entre yihadistas - de la órbita del IS se han llenado de mensajes de celebración. "Se asemeja a otros ataques inspirados por el IS y con instrucciones del IS", ha opinado, en un tuit, Rita Katz, directora de la web de análisis de