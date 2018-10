NICARAGÜENSES EN EEUU CUENTAN LAS AFECTACIONES TRAS EL PASO DE HARVEY

HARVEY TOMÓ DESPREVENIDOS A LOS ESTADOUNIDENSES

En Houston Texas viven unos 15 mil nicaragüenses según estima la activista Nora Sándigo.

tras el paso de la tormenta HarveyEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump lamentó lo sucedido y ha advertido que la recuperación de esta ciudad será un camino largo y difícil, pero que el gobierno federal esta preparado para esto. Las autoridades reportaron este lunes que seis personas miembros de una sola familia fallecieron ahogados al ser arrastrados por las corrientes mientras se movilizaban en una camioneta el domingo. Uno de los familiares pudo escapar y aseguró que trató de salvar a sus familias pero no pudo.Algunos nicaragüenses radicados en EEUU decidieron compartir con 100% NOTICIAS sobre el panorama que se vive"La cantidad de agua que ha caído ha saturado demasiado el suelo. Ríos se han desbordado, ya no aguantan más agua", subrayó el nicaragüense Roy Sandino.El Centro Nacional de Huracanes (NHC) aseguró que no existen precedentes de inundaciones de este tipo, dato que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó a través de su cuenta de Twitter. En una entrevista realizada por laSandino explicó vía Skype que Houston Texas se ha visto paralizado en sus actividades comerciales y "los únicos que están trabajando son los cuerpos que responden a desastres: Policía, bomberos". "Nunca se había visto algo de esta magnitud. Hay gente que ha sacado sus botes para ayudar y asistir a la policía. Los lugares que se han llenado de agua", añadió Sandino.podría verse afectado. "Las personas que ganen por hora al no ir a trabajar pues obviamente no enviarán nada. Hay que comprar agua y cosas personales en los supermercados y son gastos fuera de presupuesto", indicó.La periodista de laquien ha dado una cobertura especial tras el fenómeno aseguró que las personas en Texas están tratando de sobrevivir y están evacuadas. "Las autoridades continúan trabajando; se espera que la tormenta se mueva al sureste del país. Por ahora lo importante es la vida y luego evaluar los costos de la tormenta", aseguró Mendoza. La ciudad de Houston (Texas) la cuarta más poblada de Estados Unidos

