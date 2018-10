POLICÍA ESTADOUNIDENSE: "SOLO MATAMOS A NEGROS"

"Tranquila, señora, nosotros solo matamos a negros". Es la frase que le ha costado la destitución del teniente Greg Abbott, del, en Georgia, en Estados Unidos. Después de que un vehículo se saltara una señal de stop, el agente dio el alto a la conductora, una mujer blanca. Mientras trataba de hablar con ella a través de la ventana del copiloto, una 'dashcam',El agente trata de explicar a la mujer que. "Lo tiene ahí, en su regazo, sólo tiene que bajar las manos", le dice. "Ya, pero es que no quiero bajar las manos. Lo siento mucho... pero...", trata de explicarse ella. "No, no, no...", continúa, pero sin terminar la frase. No hace falta, porque el agente ha entendido que se refiere a las múltiples grabaciones queUnidos, en numerosas ocasiones, incluso desarmados.le responde el policía. "Sí, sólo matamos a negros, ¿de acuerdo? En todos esos vídeos que usted ha visto... ¿nos ha visto disparar contra blancos?", repite. En el vídeo, que ha sido publicado en exclusiva por la cadena de televisión WSB, de Atlanta, se muestra la fecha en la que aparentemente fue filmada la escena, el 7 de octubre de 2016. Su actuación le ha valido la destitución, según ha señalado el diarioEl jefe de la Policía de Cobb, Mark Register, ha señalado que "no hay lugar para este tipo de comentarios en las fuerzas de seguridad". En rueda de prensa, ha explicado que no entiende qué fue lo que hizo pronunciar esas palabras: "No sé lo qué hay en su corazón, pero sé lo que salió de su boca. Y en ningún