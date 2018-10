ASÍ ES LA AYUDA A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO EN MÉXICO

5:19 a.m.

Tras elque afectóel pasado 19 de septiembre, la ayuda no se ha hecho esperar, el pueblo Mexicano y la comunidad internacional brindan una mano amiga a los. La, recibe material de curación en sus centros de acopio. Así mismo Amazon México, compartió una lista de las necesidades de la misma Cruz Roja Mexicana para ayudar a aquellas personas que aun se encuentran sepultadas en los edificios colapsados y a los heridos.Luego del terremoto que ocurrió else fundó el grupo ciudadano de rescate denominado, cuyas prácticas de rescate son reconocidas internacionalmente, estos trabajan donde se requieren sus habilidades de rescate. Si se encuentra en México, esta es la cuenta en la que puedes hacer donaciones:. Igualmente se pueden hacer donaciones a través de Paypal (selecciona Servicios [Services] ySe han acondicionado albergues para dar resguardo a las personas que no pudieron volver a sus hogares en la Ciudad de México,. Muchas personas también han ofrecido sus casas o algún espacio disponible para los afectados.Sara Nason, vocera del observatorio de asociaciones sin fines de lucro, expresó que “Hay muchas personas que en los desastres se aprovechan del estado emocional de las personas”, por lo cual recomiendaa las asociaciones autorizadas en el sitio web Charity Navigator.

#ABRETUWiFi

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han sido beneficiosas ante el desastre, puesto que muchos ciudadanos e incluso lastelefónicas han abierto las señales deen lasafectadas, a fin de que aquellas personas que aun se encuentran bajo los escombros y tienen consigo sus celulares, puedan publicar en sus redes sociales su ubicación y de esta manera los equipos de rescate y familiares puedan rescatarlos de una manera más rápida. Losmexicanos viralizaron el hashtaga fin de que todos puedan comunicarse luego se la catástrofe. Los servicios de taxis Uber y Cabify dispusieron sus unidades para trasladar gratuitamente a los damnificados a los centros de acopios. Carlos Slim, dueño de la compañíapublicó en su cuenta: "Ofrece Telcel Llamadas, SMS y Datos gratis en todo México ante la emergencia por el sismo".