24, Septiembre, 2017 24, Septiembre, 2017 3:58 a.m. 3:58 a.m.

RUSIA DESCARTA ATAQUE DE EE.UU A COREA DEL NORTE

1 DE 2 2 DE 2

El gobierno de Rusia aseguró este domingo que Estados Unidos no atacará a Corea del Norte ya que el país comunista cuenta "con seguridad" con armas nucleares, a pesar de la escalada de amenazas verbales entre líderes en Washington y Pyongyang de los últimos días. "Los estadounidenses no atacarán Corea [del Norte], ya que no es que sospechen, sino que saben con seguridad que tiene armas nucleares", dijo el ministro de Exteriorores ruso, Serguei Lavrov, a la televisión local. Lavrov consideró que "los norteamericanos bombardearon Irak sólo porque tenían información absolutamente concluyente de que allí no había ningún arma de destrucción masiva". "No estoy defendiendo a Corea del Norte, prácticamente todo el mundo está de acuerdo con este análisis", apuntó el ministro, quien matizó que si esa idea no es asumida por Washington la situación en torno a la península coreana puede volverse "muy imprevisible". "En dicha evolución de los acontecimientos no sufrirían decenas de miles, sino cientos de miles de personas inocentes tanto en Corea del Sur como en el Norte y, por supuesto, en Japón y también en Rusia y China, que están muy cerca", advirtió. El jefe de la diplomacia rusa subrayó también que la única forma de aplacar la actual escalada de retórica belicista entre Washington y Pyongyang es "sólo por las buenas" a través de consejos y persuasión. Infobae