EEUU EXPULSA A 15 DIPLOMÁTICOS DE LA EMBAJADA DE CUBA EN WASHINGTON

Con información de La Voz de América

El Departamento de Estado deinformó el martes al gobierno de Cuba que ordenó la partida de 15 de sus funcionarios de su embajada en Washington, dijo un alto funcionario estadounidense. Esta medida no significa un cambio de política o determinación de responsabilidad por el ataque sónico a personal estadounidense en Cuba, según el funcionario estadounidense. “Seguimos manteniendo relaciones diplomáticas con La Habana”, agregó. “La decisión de expulsión fue tomada debido a la incapacidad de Cuba de proteger a nuestrosy para asegurar igualdad en nuestras respectivas operaciones”, según el funcionario del Departamento de Estado. https://twitter.com/StateDept/status/915241115812532224 El 29 de septiembre el Departamento de Estado ordenó la partida de Cuba nueve personas que no eran personal de emergencia, al igual que sus familias tras el descubrimiento de ataques sónicos al personal de la embajada estadounidense en La Habana.Las investigaciones sobre el ataque continúan y las autoridades no han podido determinar quién o qué causó estos ataques. La medida de Estados Unidos representa otro importante revés a las relaciones entre ambas naciones, que apenas habían retomado nexos diplomáticos después de medio siglo de hostilidades. La medida tiene lugar en un momento en el que el gobierno estadounidense busca proteger a sus propios diplomáticos de inexplicables ataques que han afectado a por lo menos 21 trabajadores del servicio exterior en Cuba, que sufren deCuba ha negado estar involucrado con los ataques. Aunque es posible que La Habana vea el acto como una represalia injustificada, los funcionarios estadounidenses afirmaron que el objetivo no es sancionar a la isla, sino asegurarse de que ambos países cuenten con el mismo número de diplomáticos en las respectivas capitales.