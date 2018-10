TRUMP LANZA ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO A LOS DAMNIFICADOS POR HURACÁN

4:59 a.m.

Tomado de La Nación

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitó Puerto Rico, que destrozó la isla y provocó 34 muertes. A su llegada, en un premio cerrado y repleto de productos de primera necesidad para entregar a los damnificados, el presidente de Estados Unidos comenzó a tirar rollos de papel higiénico a la gente que se había acercado para verlo. En un gesto que puede leerse como fuera de lugar, pero que en medio de una situación crítica no cae del todo bien,como si fuesen pelotas de básquet, los paquetes a los puertorriqueños, que perdieron sus casas, sus bienes, incluso sus trabajos. No fue lo único que Trump hizo en su visita al territorio estadounidense no incorporado. Además, se mostró satisfecho por la respuesta del Gobierno a la devastación que causó el huracán pese a las críticas de que Washington tardó en atender la crisis. https://twitter.com/vddle/status/915572294545821696 Trump, que como presidente se enfrentó a los huracanes Harvey, Irma y María en las últimas seis semanas, dijo en una sesión informativa que los desastres"Odio decirlo, Puerto Rico, pero ustedes han dejado nuestro presupuesto un poco fuera de control porque hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico", declaró. "Y eso está bien, hemos salvado muchas vidas", agregó. El mandatario visitó la isla para tranquilizar a los residentes y asegurarles que está comprometido con su recuperación tras el paso de María, el peor huracán que golpeóEl gobierno del republicano pedirá hoy al Congreso un paquete de ayuda por 29.000 millones de dólares para Puerto Rico y otras zonas afectadas por desastres naturales, según dijeron desde la Casa Blanca . También se esperan solicitudes adicionales de ayuda de largo plazo para Puerto Rico, así como para los estados de Texas y Florida , que también fueron azotados por poderosos huracanes en las últimas semanas. La tormenta destruyó la red eléctrica de la isla y menos de la mitad de los residentes tiene agua potable.