UN JOVEN MURIÓ POR DESLIZAMIENTO CUANDO ESCUCHABA MÚSICA CON AUDÍFONOS

Un joven de 19 años originario de Alajuela murió al caerle encima una de las paradas de la vivienda por las fuertes lluvias en Costa Rica, informó el diario La Nación. Según detalla la versión digital del medio, el joven estaba en el cuarto del fondo oyendo música con audífonos por lo que no pudo escuchar el ruido del estruendo, ni el llamado de sus familiares. "Lo que le veíamos eran los pies, él estaba acostado. No sabíamos si se había dormido con los audífonos en la oreja, porque la familia lo estaba llamando para que llegara a comer y no salió", dijo uno de los familiares del joven a La Nación.Explicó que aunque los familiares que viven cerca llegaron con palas y otras herramientas, no lo pudieron rescatar con vida. Una de las paredes de baldosas colapsó y el joven quedó prensado por la pared y aterrado por el material que se deslizó.

Al joven le fascinaban las motos y su sueño era ser mecánico. También trabajaba con los familiares en labores agrícolas y de construcción. "Le gustaba hacer de todo", dijo su primo.

En Costa Ricas las lluvias dejaron al menos diez muertos.