SE ELEVA A 24 EL NÚMERO DE AFECTADOS POR ATAQUES ACÚSTICOS EN CUBA

Este viernes Estados Unidos elevó a 24 el número de funcionarios de su embajada en Cuba, que sufrieron problemas de salud por los misteriosos ataques, por parte de la Habana.La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, ofreció el nuevo balance, al mismo tiempo aclaró que no se registraron más casos desde el pasado mes de agosto. "Con base en la evaluación continuada del personal del Gobierno de Estados Unidos, podemos confirmar que 24 personas han experimentado efectos en su salud por estos ataques", manifestó Nauert. Por otro lado, laafirmó que en la actualización de estos diplomáticos afectados, no se reflejan nuevos ataques, como se había observado anteriormente. El recienteocurrió a finales de agosto y no se descarta que se añadan otros afectados, ya que los médicos siguen en sus labores de evaluación al personal de la embajada.Por su parte, eldescartaba la posibilidad de culpar a Cuba por los "ataques específicos" contra su personal diplomático, sin embargo, el presidente Donald Trump, dijo que creía que Cuba sí es responsable. Hasta el momento el origen de los ataques están en incógnita, pero las investigaciones aún están activas por parte de ambos gobiernos. Estados Unidos considera quees responsable de garantizar la seguridad de todos losextranjeros en su territorio.