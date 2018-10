LA PRENSA INTERNACIONAL HABLA DEL ESCRITOR SERGIO RAMÍREZ, PREMIO CERVANTES 2017

Foto portada: Captura de pantalla del diario El País, de España

Los principales medios de comunicación del mundo han colocado esta mañana en las portadas de su sitio web al escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, ganador del Premio Cervantes 2017. Ramírez, quien ha ganado el premio considerado el Nobel de Literatura en español aparece en portales como el diario El País, de España el cual es uno de los principales medios de referencia mundial, así como ABC, El Mundo, The New York Times yestos dos últimos medios de origen estadounidense.Captura de pantalla de los medios The New York Times, The Whashington Post y BBC Mundo El nicaragüense ha sido el elegido por mayoría por el jurado reunido en el Ministerio de Cultura y presidido por Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. "Escritor en un sentido amplio y ancho de la palabra. Autor total a sus 75 años: novelista, ensayista, memorialista, periodista. Pero también político. Hombre de rectos principios, comprometido con la Revolución Sandinista hasta el punto de haber sido nombrado vicepresidente –cargo que ejerció entre 1985 y 1990- por un Daniel Ortega que lo ve hoy como su principal pesadilla.", relata el diario El País. Por la mañana bajo una amplia cobertura mediática Ramírez brindó una conferencia de prensa para referirse al premio del cual por primera vez resultó ganador un centroamericano. "Es un honor muy grande que el país recibe a través mío (un premio). Es la primera vez que el Premio Cervantes es otorgado a un nicaragüense, de manera que me siento muy ratificado que mi obra la cual le he dedicado durante más de 50 años de mi vida", dijo el escritor fuertemente emocionado.En Nicaragua empresarios, escritores, poetas y figuras públicas felicitaron a Ramírez bajo la ausencia del reconocimiento estatal el cual no emitió ningún comentario al respecto. "¡Cerré los ojos celebrando a Claribel y los abro ahora para leer que Sergio ganó el Cervantes! ¡Qué belleza! ¡Felicidades querido Sergio!", escribió laen su cuenta de Twitter. El presidente del sector privado José Adán Aguerri al conocer la noticia indicó en la misma red social Twitter: "Primero Claribel Alegría con el premio Reina Sofía y ahora Sergio Ramírez con el Cervantes. Muy bien por la poesía, la literatura y la cultura nicaragüense". https://twitter.com/GiocondaBelliP/status/931162434202685441 El presidente de España Mariano Rajoy también se unió a la celebración y felicitó a Ramírez. "Quiero felicitar al escritor nicaragüense @ sergioramirezm , Premio Miguel de Cervantes 2017, el mayor galardón de la literatura española en lengua castellana", expresó Rajoy. Ramírez recibirá la distinción el 20 de abril del próximo año en la Universidad de Alcalá de Henares de manos de los reyes de España. El premio incluyen 125,000 euros que probablemente serán destinados para una fundación que tiene en Masatepe de donde es originario.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!