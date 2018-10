CIUDADES QUE PODRÍAN INUNDARSE POR DERRETIMIENTO DE GLACIARES SEGÚN LA NASA

9:30 a.m.

Nueva York tiene mucho de qué preocuparse por el derretimiento de los glaciares. Aunque no todos suponen el mismo peligro para esta ciudad estadounidense. Aquellas masas de hielo que tiene más cerca, como losde Groenlandia, son las que representan una mayor amenaza.Una nueva herramienta desarrollada por lapara predecir qué ciudades se verán afectadas por elde distintas porciones de la capa de hielo en diferentes lugares, muestra que esto no es exactamente así. La razón es debido a una serie de factores que laincorporó en su modelo, como la influencia del movimiento de rotación de la Tierra y el efecto de la gravedad en la redistribución global del agua derretida. Esto reafirma lo que científicos vienen diciendo desde hace tiempo: que el aumento del nivel de los océanos no será parejo alrededor del globo.se vería afectada por el derretimiento del sector noroeste de la capa de hielo en Groenlandia, mientras quedebe temerle al derretimiento de toda la zona norte y este de la misma capa de hielo. Con información de BBC Mundo