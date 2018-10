180 MUJERES DENUNCIAN ABUSO SEXUAL EN CADENA DE SPA EN EE.UU.

10:56 a.m.

Más de 180 mujeres denunciaron haber sido abusadas sexualmente por los masajistas de una popular compañía de masajes estadounidense llamada ‘Massage Envy’, informó el portal digital de El País.Lafue publicada este domingo por la empresa de comunicación,. En la investigación se reveló un patrón repetido de abusos en contra de lasdel centro. Hasta el momento la ola de denuncias por acoso y abuso sexual no tiene freno en la empresa que cuenta con casi el 70% del mercado de masajes y. Variasalegaron que sus masajistas lasy penetraron con los dedos, incidentes reportados ante las autoridades por "docenas" de clientas, aunque no se especifica durante qué periodo de tiempo. Entre ellas está Susan Ingram,en 2015 por su masajista, James Deiter, quien una vez detenido se declaró culpable de haber acosado aen el mismo lugar entre el otoño de 2014 y la primavera de 2015.Losde las denunciantes argumentan que es la firma la que entrena a sus empleados, y por ello, esta es la que debe rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus. Por su parte, laasegura no tener responsabilidad sobre los abusos que ocurren en sus spas debido a la naturaleza de los contratos.