10:28 a.m.

La Armada de Argentina anunció este jueves que da por finalizada la búsqueda de sobrevivientes del submarino ARA San Juan, aunque continuará con las operaciones para localizar la nave, desaparecida hace 15 días.

Tomado de BBC MUNDO

"No ha sido posible localizar el submarino y no habrá salvamento de personas", dijo el vocero Enrique Balbi. El submarino despareció el 15 de noviembre frente a la costa de la Patagonia argentina con 44 personas a bordo. Aunque la búsqueda no se da por terminada, la escalda de la operación, queNi la mejor tecnología disponible pudo con la complejidad de esta operación. Se cree que el submarinoY el sofisticado submarino traído de Estado Unidos que ayer, con esfuerzo, estuvo buscando, solo bajó 600 metros. Lo que venga ahora, por otro lado, independientemente de si encuentran los restos, será una indagación con implicación política. Algunos creen que las Fuerzas Armadas argentina, después de un régimen militar que afectó mucho la reputación de las fuerzas de seguridad estatales. Argentina es el país sudamericano con menor presupuesto, de acuerdo a su Producto Interno Bruto, y algunos creen que eso tuvo que ver con la manera como se manejó el rescate del submarino, que estuvo de contradicciones, secretos y retrasos.