05, Diciembre, 2017 05, Diciembre, 2017 9:01 a.m. 9:01 a.m.

OIJ RECOMIENDA A MUJERES NO USAR "ROPA PROVOCATIVA" PARA EVITAR VIOLACIONES

1 DE 2 2 DE 2

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica brindó una serie de recomendaciones mediante un folleto informativo para evitar ser víctima de una violación, y las retiró por la ola de críticas. Las autoridades que realizaron el folleto mencionan que las mujeres deben evitar la ropa “provocativa”, lo cual ayudará a evitar que sean violadas. “Evite exhibir prendas de vestir demasiado sugestivas o 'provocativas', especialmente si debe caminar sola”, cita el consejo en el folleto. La información fue elaborada por el Departamento de Investigaciones Criminales, Sección de Delitos Sexuales, Familia y contra la Vida, según cita el propio documento. Explican que se trata de aspectos preventivos que ayudarán a la mujer a no ser víctima de un ataque sexual. En el ámbito del hogar, recomiendan no darle el número de teléfono a extraños, así como a no abrirles la puerta. También, recomiendan tener un teléfono en el cuarto, mantener las puertas con llave y tener una buena relación con los vecinos. En el carro la sugerencia es estar alertas sobre personas sospechosas cerca de los lugares que frecuenta, no bajar sola de su vehículo cuando abra o cierre el portón, manejar siempre con los seguros activados y los vidrios arriba. “Si es sorprendida por los antisociales, no oponga resistencia y preocúpese de memorizar la mayor cantidad de rasgos físicos de los sujetos, su tono de voz, acento y palabras o frases características”, añaden. En la calle, recomiendan no transitar por callejones poco iluminados, si un vehículo se estaciona a su lado y se siente asustada corra en la dirección contraria del carro, lleve las llaves en un bolsillo de fácil acceso, desconfíe de todos los extraños. “Procure viajar en compañía de algún vecino o amigo de confianza cuando salga del trabajo, principalmente si debe utilizar transporte público”, señala otro de los consejos. “Si es víctima de un delincuente sexual, no oponga resistencia si su vida está en riesgo, y luego del hecho evite bañarse o limpiar sus genitales o prendas de vestir involucradas, acuda de inmediato a la Policía para que los médicos forenses realicen los exámenes que correspondan, para no perder evidencia vital ni arriesgar su integridad física”, finaliza el documento.