TRUMP GOZA DE "EXCELENTE SALUD" MENTAL Y FÍSICA, DICE EXAMEN MÉDICO

6:18 a.m.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, tiene "una excelente salud", según confirmaron las pruebas médicas a las que fue sometido ayer viernes, informó la Casa Blanca. "El examen médico del presidente en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed fue extraordinariamente bien", aseguró el doctor Ronny Jackson, citado en un comunicado. "El presidente tiene una excelente salud", insistió Jackson, quien debe informar públicamente de las pruebas el próximo martes. Trump, cuya salud mental y dietas son cuestionadas, bromeó la víspera sobre el examen médico, al señalar que esperaba un resultado positivo para el bien de la bolsa. "Creo que saldrá muy bien", dijo, y agregó que estaría "sorprendido si no ocurre eso". "Será mejor que me vaya bien, de lo contrario la bolsa no estará contenta", declaró. Los exámenes médicos presidenciales incluyen aspectos como altura, peso, índice de masa corporal, frecuencia cardíaca en reposo, presión arterial y saturación de oxígeno en la sangre. También revisa el funcionamiento del corazón, los pulmones, la visión, así como los niveles de colesterol y glucosa en la sangre.

