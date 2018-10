NORUEGOS RECHAZAN ELOGIO DE TRUMP

Los noruegos generalmente viven más años que los estadounidenses. El país nórdico tiene un generoso sistema de salud pública y pensiones. Y, aunque es caro, fue nombrado el año pasado el lugar más feliz de la Tierra. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos debería aceptar a más noruegos. El país de 5.2 millones de habitantes que raramente aparece en los titulares amaneció el viernes con la noticia de que Trump quiere más inmigrantes de Noruega, y no de Haití y países africanos, a los que se refirió con un soez término despectivo. Sus declaraciones fueron vistas en Oslo, capital de Noruega como racistas y contrarias a los valores noruegos de inclusión. "Eso dice mucho sobre lo que Trump piensa que es ser estadounidense. Más sobre etnia que sobre valores comunes”, dijo Hilde Restad, profesora asociada de asuntos internacionales y ex residente en Estados Unidos.Henrik Heldahl, comentarista del portal político Amerikansk Politikk, dijo que el sentimiento habría sido bienvenido en Noruega si Trump hubiese usado palabras diferentes para referirse a Haití y los países africanos. Noruega, con recursos petroleros abundantes, es cuarta en el mundo en PIB per cápita, de acuerdo con el Banco Mundial, comparado con Estados Unidos, que fue octavo. Noruega tiene además un sistema universal de salud pública, bajo desempleo y un fondo de un billón de dólares financiado por sus recursos petrolíferos y gasíferos que ayuda a pagar pensiones generosas y otros programas sociales. Los noruegos tienen además una esperanza de vida de 81.8 años como promedio, lo que les coloca 15tos en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud. Estados Unidos es 31ro, con una expectativa de 79.3 años. La televisora nacional noruega TV2 salió a las calles de Oslo el viernes a preguntarle a la gente si se querían mudar a Estados Unidos. Ninguna persona dijo que lo haría. "Definitivamente no”, dijo un hombre no identificado. Una mujer respondió: “Si eligen a un nuevo presidente”.

