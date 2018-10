GOBIERNO DE VENEZUELA CONFIRMA QUE MATÓ AL PILOTO OSCAR PÉREZ

Una publicación compartida de oscar Pérez (@oscarperezg.oficial) el Ene 16, 2018 at 6:28 PST

El Gobierno de Venezuela confirmó este martes que mató a Óscar Pérez, el piloto que se rebeló contra el presidente del país, Nicolás Maduro. Otros seis agentes que estaban junto al agente insurrecto también murieron durante el asalto por tropas gubernamentales de una casa en la zona de El Junquito, en el oeste de Caracas, donde el grupo fue localizado, informó el ministro del Interior, Néstor Reverol. Pérez, de 36 años, era un ex inspector de la policía científica (CICPC) que estaba en la clandestinidad desde el pasado 28 de junio, cuando junto a cuatro hombres más se alzó contra el Gobierno chavista sobrevolando con un helicóptero robado el Supremo y el Ministerio el Ministerio de Interior de Caracas, instituciones contra las cuales dispararon y lanzaron granadas, pero sin causar heridos. Durante la operación policial, el policía publicó una serie de vídeos en la red social Instagram, en los que señalaba que las autoridades lo tenían cercado a él y al grupo que lo acompañaba, entre los cuales había algunos civiles. En varios de los audiovisuales Pérez aseguró que se querían entregar a las autoridades, pero afirmaba que no dejaban de disparar pese a su disposición. En su último vídeo, se observa al policía con manchas de sangre en la cara y gritando: “Nos vamos a entregar, no sigan disparando”. Pérez aseguró en ese último audiovisual que tenían heridos. En otros vídeos indicó que las fuerzas de seguridad les dijeron que los querían asesinar y que no querían que se entregaran. También se dirigió a sus hijos para señalarles que lo había hecho era por ellos y por “todos los niños” de Venezuela.La versión oficial es otra: “Pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada, este grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, malintencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad actuante, generando lamentablemente dos víctimas fatales de las fuerzas de seguridad”, dijo Reverol.

