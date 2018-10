CUSTODIAN MORGUE DONDE ESTÁ EL CUERPO DE OSCAR PÉREZ

Lee más: GOBIERNO DE VENEZUELA CONFIRMA QUE MATÓ AL PILOTO OSCAR PÉREZ

Decenas de agentes de la Policía Nacional Bolivariana custodian desde la mañana de este miércoles los alrededores de la principal morgue de Caracas, después de que familiares de Óscar Pérez, el exagente alzado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, exigieran identificar su cuerpo. Pérez murió junto a otras seis personas identificadas como "terroristas" por el Gobierno venezolano durante un operativo policial calificado de "ejecución extrajudicial". Una de las cuentas utilizadas por el grupo de Pérez para difundir sus vídeos en los que denunciaba la "dictadura" del presidente Nicolás Maduro había anunciado que el cuerpo sería "entregado a unos familiares a las 07:00 (hora local)".El fuerte despliegue militar cerró ayer los accesos a la morgue de Bello Monte que comenzó el lunes en la noche. Funcionarios militares indicaban que se trataba de un tema “de seguridad de Estado”, y había una razón: el cadáver de Óscar Pérez permanecía allí desde el lunes. Un empleado de la morgue, que pidió reservar su identidad, informó que sobre el posible reclamo, que aún no se había producido por parte de familiares de Pérez, existía “una orden del gobierno: aplicar similar procedimiento que el de José Antonio “El Picure” Tovar Colina (ocurrida en mayo de 2016) cuyo cadáver fue cremado para no entregárselos a sus deudos”. Sin embargo, Danahis Vivas, esposa de Pérez, pidió al gobierno desde el exterior que le de acceso a la identificación del cadáver. “La familia exige al gobierno de Venezuela que permita identificar el cuerpo de Óscar Pérez. No autorizamos su cremación”, manifestó a través de su cuenta de Twitter. Uno de los seis cuerpos ingresados junto con el de Pérez fue entregado a sus familiares. Se trata de José Alejandro Díaz Pimentel, ex funcionario de la Dirección de Contra inteligencia Militar. Los parientes no quisieron hablar con la prensa.

