RÉGIMEN CHAVISTA SIGUE SIN ENTREGAR CUERPOS DE ÓSCAR PÉREZ Y SUS 6 COMPAÑEROS

Han pasado tres días y el régimen de Nicolás Maduro sigue sin entregar los cuerpos del ex policía Óscar Pérez y sus seis compañeros que fueron asesinados el pasado lunes en El Junquito, Venezuela. El Tribunal Militar que ha hecho frente a la causa aseguró que aún no se ha constituido el equipo de fiscales, para realizar el análisis de los cuerpos.Pese a las exigencias de la familia, de la oposición, y de la opinión pública, las autoridades chavistas aún tienen en su poder los cadáveres de los oficiales sublevados. Según el diario El Nacional, un funcionario del Tribunal Militar 2° de Control, señaló que el retraso se debe a la falta de fiscales, lo que ha impedido la constitución formal del Tribunal. Por otro lado, la misma fuente detalló que en esta causa será aplicado el código 62, referido a muertes por enfrentamientos con cuerpos policiales, que ahora es competencia del cuerpo militar."El gobierno les imputó actos terroristas y el procedimiento le compete ahora a esa jurisdicción, pero no se ha integrado el equipo de fiscales militares para realizar el post mórtem", comentó el funcionario. Todos los familiares de los asesinados el pasado lunes por las fuerzas chavistas unieron su reclamo para que los restos sean entregados, sin ser cremados, como en un principio se informó que pretendía hacer el régimen bolivariano. En medio de los reclamos y del repudio generalizado, los accesos a la morgue permanecen fuertemente custodiados por soldados del Ejército y agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).