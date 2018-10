FALTAN SANCIONES MÁS FUERTES CONTRA VENEZUELA, DICE ALMAGRO

8:02 a.m.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro defendió este miércoles la aplicación de sanciones más fuertes contra los actuales dirigentes venezolanos, antes de que no reste ya espacio para una solución diplomática a la crisis que vive el país. “Faltan dos o tres turnos más de sanciones, más fuertes, más abarcativas”, que afecten a los familiares de los dictadores, al sistema político y, obviamente, a aquello de lo que vive el sistema político hasta ahora”, indicó el político uruguayo. Almagro participó en un debate sobre las perspectivas de América Latina para 2018 organizado por el Foro Económico Mundial en la localidad suiza de Davos. “No hay sanción contra el pueblo venezolano. La peor sanción que puede haber contra los venezolanos son seis años más de Maduro, que es lo que viene después de esta elección. Y eso no lo podemos permitir”, afirmó el máximo responsable de la OEA. Almagro criticó la convocatoria de elecciones presidenciales, para antes de mayo, realizada por la asamblea nacional constituyente. “Esa elección no va a ser una elección, quizás la gente vaya a votar, pero hemos visto cómo funciona el sistema electoral venezolano, en las regionales, las municipales, en la propia elección a la asamblea nacional constituyente”, afirmó el secretario general. Almagro indicó que se está desafiando la historia y que hay que hacer todo lo posible para que las sanciones internacionales funcionen y obliguen al gobierno venezolano a rectificar. “Las sanciones son el mecanismo diplomático más duro. Después de las sanciones, abandonas la diplomacia”, advirtió. Por ello, “hay que tratar de hacer funcionar las sanciones”, sostuvo. Aparte de la elección venezolana, otros cinco países latinoamericanos celebrarán comicios presidenciales a lo largo de 2018: México, Colombia, Brasil, Costa Rica y Paraguay.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!