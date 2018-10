MADURO: “ME GUSTARÍA MEDIRME EN LAS ELECCIONES CON HENRY RAMOS ALLUP”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que le gustaría medirse en las elecciones presidenciales, que deberán celebrarse antes de mayo, con el opositor Henry Ramos Allup, exjefe del Parlamento y secretario general del partido más antiguo del país, Acción Democrática (AD). "¿Con quién me gustaría a mí batirme? Con el que se disponga. Me gustaría Henry Ramos Allup porque es el pasado, es lo peor", dijo Maduro al ser preguntado sobre con quién le gustaría medirse en las presidenciales. El diputado Ramos Allup, que ha manifestado sus aspiraciones presidenciales, es el secretario general de AD, un partido que logró cinco victorias presidenciales antes de que llegara al poder el hoy fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) e impulsara la "revolución bolivariana" que se mantiene hasta hoy con el Gobierno de Maduro. Maduro dijo también que a Ramos Allup "no le han dado permiso para ser candidato" y por ello se "mediría con Henri Falcón", miembro del partido Avanzada Progresista. "Y estoy listo, pero listo y recontralisto para, con el candidato Henri Falcón, ir a una batalla por la defensa de los valores de la lealtad y los valores de la patria", agregó. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decretó recientemente que las elecciones presidenciales deberán celebrarse antes de mayo, y en este sentido, Maduro pidió a este órgano y al Consejo Nacional Electoral (CNE) fijar la fecha exacta de los comicios. La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela así como las "garantías" para estos comicios es uno de los puntos centrales de las últimas conversaciones que mantuvieron el Gobierno y la oposición en República Dominicana, tras la decisión de la Constituyente. La oposición, que aún no ha decidido sobre su participación en las presidenciales, está en desacuerdo con que las elecciones tengan lugar en el primer cuatrimestre del año, ya que consideran que no se podrán dar condiciones "justas" ni "transparentes". Asimismo, ha dicho que el Gobierno quiere decidir quién será el candidato del antichavismo, pues algunas de las principales caras de los oponentes a Maduro se encuentran inhabilitados, como Henrique Capriles, o privados de libertad como Leopoldo López.

