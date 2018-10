VIENTO DEJA CALVICIE DE TRUMP AL DESCUBIERTO

imagine what those locks look like soaking wet pic.twitter.com/mIz0oetAYd — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 7 de febrero de 2018

El viernes pasado, Donald Trump, presidente de Estados Unidos abordó el avión Air Force One, mientras subía las escaleras, el viento azotó la pista y la cabellera del magnate para dejar al descubierto su cuero cabelludo. Las imágenes pasaron inicialmente desapercibidas, pero fueron tuiteadas por una reportera de The Huffington Post, Ashley Feinberg, y se volvieron virales.La cabellera del republicano ha sido por mucho tiempo objeto de comentarios y burlas, por su particular peinado, pero especialmente por sus tonos que a veces tiran hacia el naranja. Según peluqueros entrevistados por la agencia AFP, el presidente esconde su calvicie gracias a un ingenioso montaje de mechones fijados por un producto especial. En el libro "Fire and Fury", Michael Wolff cuenta que Ivanka Trump, la hija del presidente, no duda en describir en detalle a sus familiares esta sofisticada mecánica, que obtuvo luego de una intervención quirúrgica para reducir su calvicie. Trump ha desmentido en numerosas ocasiones que use peluca aunque ha reconocido que se lo rocía con laca.

