EE.UU RECHAZA QUE ELECCIONES EN VENEZUELA SEAN EL 22 DE ABRIL

11:11 a.m.

El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales en Venezuela para el próximo 22 de abril al considerar que el gobierno de Nicolás Maduro no otorga las garantías necesarias para los comicios. "Estados Unidos denuncia la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de adelantar unilateralmente las elecciones presidenciales sin garantías para asegurar unos comicios libres, justos y validados internacionalmente", señaló un comunicado. Además, el Gobierno estadounidense mostró su respaldo a la oposición. "Apoyamos la decisión de los partidos de oposición de rechazar los términos del régimen para unas elecciones que no serían libres ni justas". "Es desafortunado que el régimen de Maduro no sea lo suficientemente valiente como para participar en las elecciones en igualdad de condiciones".

