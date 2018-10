VIOLACIÓN Y MUERTE DE NIÑA GENERA MANIFESTACIÓN EN CHILE

5:46 a.m.

El caso de Shopia una bebe de un año y once meses, asesinada y violada por su padre desató manifestaciones en la población chilena exigiendo al gobierno una nueva legislación que endurezca las penas contra los violadores de niños. Los chilenos se presentaron frente al Palacio de la Moneda con carteles en manos para que sus voces sean escuchadas y no sigan ocurriendo hechos tan aberrantes como este. En Chile, la pena de muerte fue derogada en 2001, durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que reemplazó la pena capital con la de presidio perpetuo calificado. El condenado no puede optar a la libertad condicional sino una vez transcurridos 40 años de privación de libertad efectiva.

