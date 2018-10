10, Febrero, 2018 10, Febrero, 2018 9:01 a.m. 9:01 a.m.

INVITACIÓN DE KIM JONG AL PRESIDENTE DE COREA DEL SUR, DESPUÉS DE 10 AÑOS

Kim Jong invito al presidente de Corea del Sur Moon Jan –In a la primera reunión de líderes coreanos después de 10 años en que corea del sur no participaba, lo que diplomáticos miran con buen indicio para la unión bilateral de las dos corea, así informó La voz de América. El exviceministro de relaciones exteriores de corea del sur, considera que esta es la iniciativa más contundente llevada a cabo hasta ahora por Corea del Norte para abrir una buena brecha entre Corea del Sur y E.E.U.U, sin embargo considera que es posible que los E.E.U.U. no vea con buenos ojos a las eventuales conversaciones bilaterales entre las dos coreas ya, que Whashigton ha seguido una estrategia de ejercer la máxima presión sobre Pyongyang mediante duras sanciones y una severa retórica, exigiendo que corea del norte renuncie al armamiento local. Corea del Norte y Corea del Sur técnicamente siguen en guerra después de que su conflicto de 1950-1953 terminara en una tregua y no en un tratado de paz.