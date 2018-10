REVELAN QUÉ ERA EL POLVO QUE VENÍA EN EL SOBRE QUE ENVIÓ AL HOSPITAL A NUERA DE TRUMP  

Lee más: HOSPITALIZAN A NUERA DE DONALD TRUMP TRAS ABRIR UN SOBRE CON POLVO SOSPECHOSO

Donald Trump Jr y su esposa Vanessa fueron vistos en público por primera vez después de que ella fue hospitalizada ayer lunes después de entrar en contacto con un sospechoso polvo blanco. La pareja estuvo acompañada por agentes del Servicio Secreto este martes por la mañana cuando salieron de su apartamento en el centro de Manhattan con 2 de sus hijos, Spencer, de 5 años, y Chloe, de 3. Se vio a Vanessa, con un abrigo hinchado negro y protegiéndose los ojos con gafas de sol de aviador mientras ella y su esposo llevaban a los niños pequeños a la escuela. La ex modelo, de 40 años, estaba en el apartamento de sus padres el lunes cuando abrió una carta dirigida a su esposo y comenzó a toser y sentir náuseas, dijo una fuente con conocimiento directo del incidente a DailyMail.com.Los agentes del orden público revelaron que la carta decía: "Eres una persona horrible y ahora obtienes lo que mereces", según el New York Post. La madre de Vanessa, Bonnie Haydon, había manejado la carta antes de pasárselo a su hija. Tanto Vanessa como su madre y otra persona fueron descontaminados y llevados al Centro Médico Presbyterian-Weill Cornell de Nueva York como medida de precaución, dijeron funcionarios del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Los funcionarios le dijeron al Post que el polvo resultó ser almidón de maíz (maicena). Oficialmente, sin embargo, un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) no dijo cuál era el polvo, pero dijo que se lo consideró "no peligroso" y que lo llevarán a su laboratorio para "análisis adicionales". El incidente recordó los temibles días posteriores al 11 de septiembre cuando se enviaron cartas que contenían esporas de ántrax letales a las oficinas de varios políticos y medios de comunicación, lo que resultó en cinco muertes. El presidente Trump no ha comentado sobre el episodio. Pero la portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo que él había hablado con ella por teléfono.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!