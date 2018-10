SALVADOREÑOS DESCONFÍAN DE PRÓXIMAS ELECCIONES

7:03 a.m.

El 74.8 por ciento de los salvadoreños tiene "poca o ninguna" confianza en el proceso electoral que se desarrollará el próximo 4 de marzo en su país, en el que se elegirán a las nuevas autoridades legislativas y municipales, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) dada a conocer hoy. De acuerdo al Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, de los jesuitas, solamente el 13 por ciento de los consultados indicó tener "mucha confianza" en el proceso electoral y el 12.2 por ciento dijo tener desconfianza. Sobre la transparencia de los próximos comicios, el 53.1 por ciento de los salvadoreños piensa que habrá fraude, en contraposición al 27.1 por ciento que asegura que las elecciones serán limpias y el 19.8 por ciento que no supo responder, indicó el IUDOP. El instrumento también señala que solo el 11.6 por ciento de las personas consultadas dijo tener "mucha confianza" en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 11.7 por ciento tiene desconfianza en el organismo y el 76.7 por ciento opina no tener ninguna de las dos opiniones expresadas anteriormente al TSE. Según la casa encuestadora, el actual partido de oposición Alianza Republicano Nacionalista (Arena) lidera la intención de voto, tanto en la elección legislativa como en la municipal; sin embargo el crecimiento de este instituto político no obedece necesariamente a un crecimiento sustancial de su voto duro. La ventaja actual de la oposición "radica en que capitaliza la intención de voto de un sector de ciudadanos de clase media, identificados con ideología de centro, quienes ejercerían un voto de castigo en contra el partido oficial", agregó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Unos 5.2 millones de salvadoreños fueron convocados a inicios de octubre pasado a las elecciones legislativas y municipales de marzo 2018, en las que se renovarán los 84 escaños en el Congreso y los gobiernos de los 262 municipios de todo el país.

