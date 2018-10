NIKOLAS CRUZ, AUTOR DEL TIROTEO MASIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE FLORIDA

5:45 a.m.

Nikolas Cruz, es el autor del tiroteo masivo en la escuela secundaria Stoneman Douglas de Florida en el que murieron 17 personas. Cruz, de 19 años y que permanece detenido, había sido alumno de la misma escuela a la que regresó este miércoles para llevar a cabo la matanza, de la que ya fue acusado formalmente enfrentando 17 cargos por asesinato premeditado. Según confirmó el sheriff del condado de Broward, Scott Israel, cruz había sido expulsado del centro educativo "por razones disciplinarias". Jim Gard, un profesor de la escuela, dijo que los trabajadores fueron advertidos de que el ex estudiante suponía una amenaza y no se le debía permitir el ingreso al colegio con una mochila. "Hubo problemas con él el año pasado por amenazas a estudiantes, y creo que se le pidió que abandonara el campus. El joven no dudaba incluso en presumir de su afición por las armas en sus redes sociales”, dijo Gard al diario Miami Herald. El arma había sido comprada legalmente por Cruz, la familia le obligaba a tenerla guardada en un armario bajo llave, pero él tenía una, le dijo a South Florida Sun Sentinel el abogado portavoz de la familia con la que vivía. El medio BBC informó que Nikolas y su hermano Zachary, quedaron huérfanos el pasado mes de noviembre, cuando su madre adoptiva falleció, el marido de esta había muerto años antes y fue quien le dio el apellido a Nikolas, desde entonces, los hermanos vivían con la familia de un amigo.

