GIGANTESCO HOYO EN EL SUELO DE ROMA

8:04 a.m.

El suelo de la calle Livio Andronico, en el centro de Roma, al norte de Ciudad del Vaticano, se abrió inesperadamente ayer por la tarde. La carretera se desplomó repentinamente unos diez metros, arrastrando hacia un gigante agujero algunos de los vehículos estacionados. “Sobre el terreno, intervinieron dos equipos de bomberos encargados de delimitar y asegurar la zona, no hubo ningún herido, pero por motivos de seguridad unas 22 familias de los edificios colindantes tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas”, dijo representante de los bomberos. Por ahora se desconocen las causas que han podido originar el deslizamiento del suelo, aunque el periódico italiano República dice que la sospecha se cierne sobre unas obras que se realizaron el pasado mes de enero para la conducción del agua. Actualmente hay dos edificios que no se pueden utilizar sobre el terreno, continúan los controles de bomberos, que también ayudan a los residentes de los apartamentos no son habitables para que lleven sus pertenencias personales a un lugar seguro. *Foto referencial

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!