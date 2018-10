19, Febrero, 2018 19, Febrero, 2018 7:16 a.m. 7:16 a.m.

SOBREVIVIENTES DE MATANZA EN FLORIDA CRITICAN A TRUMP Y MARCHARÁN EN WASHINGTON

1 DE 2 2 DE 2

Los estudiantes que sobrevivieron al letal tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en la Florida, anunciaron que marcharán en Washington y otras ciudades importantes de Estados Unidos el 24 de marzo para demandar acciones tangibles que prevengan futuras masacres escolares. “Vamos a marchar juntos como estudiantes, rogando por nuestras vidas”, dijo el estudiante Cameron Kasey al programa This Week de la cadena ABC. “Esto ya pasó antes y no ha habido cambios. Pero hasta aquí”. Kasey dijo que una de las razones para marchar es la de colocar una “medalla de vergüenza” a todos los políticos que aceptan dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), que según él, promueve el culto a las armas que llevan a tales horrores. El movimiento está siendo organizado por unos 20 estudiantes que han creado el grupo “Nunca más MSD”, en donde las siglas se refieren a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, del sur de Florida, en la que murieron 17 personas entre alumnos y maestros en un ataque armado el 14 de febrero. Las marchas y concentraciones están siendo planeadas con la ayuda de varios grupos de derechos civiles, incluyendo las organizadoras de la Marcha de las Mujeres, y cuenta con el apoyo de varios prominentes demócratas y grupos a favor del control de armas. Aunque algunos estudiantes afirmaron que el movimiento no distingue entre republicanos o demócratas, muchos centraron el domingo su ira en el presidente Donald Trump, y en dos prominentes figuras republicanas de la Florida, el senador Marco Rubio y el gobernador Rick Scott.