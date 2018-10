CONDENAN A 32 AÑOS DE CÁRCEL A PEDERASTA ACUSADO DE 137 DELITOS

El pederasta Matthew Falder, licenciado de la Universidad inglesa de Cambridge, fue condenado por un tribunal de Birmingham (centro de Inglaterra) a 32 años de cárcel, tras admitir 137 delitos, entre ellos los de violación y chantaje. Falder, de 29 años, que estudió geofísica en la universidad, había sido detenido en junio del año pasado en Birmingham, donde residía, tras una amplia investigación internacional a cargo de la Agencia Nacional del Crimen británica. Las autoridades iniciaron la pesquisa después de que tres de sus víctimas intentaran quitarse la vida, según los medios de comunicación. Entre sus víctimas figura una niña -cuya edad e identidad no han sido reveladas- a la que Falder la chantajeó y la obligó a comer comida de perro. Durante el juicio al que fue sometido en Birmingham, se desveló que Falder engañaba a sus víctimas por internet, como fue el caso de una estudiante que, para ganar dinero adicional, publicó un aviso de niñera mientras preparaba sus exámenes. Así, Falder la contactó y, tras un intercambio amistoso entre ambos, el pederasta le pidió que le enviara fotos de ella desnuda, que después él utilizó para chantajearla, una actividad que solía repetir con muchas de sus víctimas. Al condenar a Falder, el juez Philip Parker dijo que el pederasta "quería asumir el control total sobre sus víctimas", con un comportamiento "astuto, persistente, manipulador y cruel". Falder, que utilizaba un software especial para ocultar sus cuentas electrónicas, fue detenido después de la intervención de una investigación en la que participaron los servicios secretos de Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e Israel. En algunas de sus publicaciones en esos sitios web, escribió: "Me encanta que todos estén disfrutando su sufrimiento" y "me encanta chantajear, especialmente obligar a alguien que conozco en internet a hacer estas cosas que no quieren hacer por diversión". Según el tribunal, Falder no tenía antecedentes penales y era brillante en sus estudios, pero sus actividades de pederastia duraron casi diez años y se volvieron cada vez más "amenazantes". El magistrado dijo que el condenado tenía "deseos de controlar a otras personas", a las que solía contactar a través del portal de internet de compra venta y anuncios Gumtree. Una vez que sus víctimas cumplían con lo que él les pedía, empezaba el proceso de chantaje, según la corte. El número de víctimas ascendió a 24, 18 de ellas menores de edad y de las que tres tenían menos de 15 años. Falder evadió la detención durante mucho tiempo —la investigación comenzó en el 2013—, usando direcciones de email fuertemente encriptadas, que obtuvo a través de servicios de correo electrónico rusos.

