RUSIA NO ADMITIRÁ OBSERVACIÓN ELECTORAL A DIPLOMÁTICOS DE EE.UU

4:58 a.m.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró este jueves que los diplomáticos y funcionarios estadounidenses acreditados en el país no podrán actuar como observadores en las elecciones presidenciales del próximo 18 de marzo. "No tendrán acceso a este proceso, porque a los miembros de misiones rusas en EE.UU se les negó esa posibilidad (actuar como observadores) durante las elecciones estadounidenses de 2016", dijo Riabkov. Agregó que la parte estadounidense fue notificada oportunamente de la decisión de las autoridades rusas. El viceministro de Exteriores aclaró que los ciudadanos de EE.UU que son miembros de misiones internacionales de observación acreditadas no tendrán ningún problema para cumplir con su cometido.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!