MUJERES AL MANDO DE EMPRESAS SON MÁS RENTABLES, SEGÚN ESTUDIO

Un estudio del Peterson Institute for International Economics con sede en Washington, reveló que aquellas grandes empresas que tienen más mujeres en puestos de mando son más rentables, informó El País. El estudio del impacto de la diversidad de género en las empresas, analizó 21 mil 980 compañías en 91 países, demostró que el desempeño de las empresas mejora cuanta mayor es la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo corporativo. La diferencia no es poca: las compañías que tienen al menos un 30% de presencia femenina en altos puestos ejecutivos tienen un 15% más de beneficios que aquellas que no las tienen. A pesar de los beneficios económicos que puede representar para las empresas, la diversidad de género sigue siendo un tema pendiente y los altos cargos siguen dominados por hombres. El estudio destaca que cerca del 60% de las corporaciones analizadas no tienen mujeres en su junta directiva, más de la mitad tampoco tiene ejecutivas y apenas el 5% está dirigida por una mujer. La investigación resalta principalmente la necesidad de la diversidad de género.

