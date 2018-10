FISCALÍA PEDIRÁ PENA DE MUERTE PARA AUTOR DE MASACRE EN FLORIDA

La Fiscalía de Florida demandará pena de muerte para el joven Nikolas Cruz de 19 años, a quien se le acusa de asesinar a 17 personas en un tiroteo ocurrido el pasado 14 de febrero en la Escuela Secundaria, Marjory Stoneman Douglas, en la ciudad de Parkland, Estados Unidos.La oficina del fiscal estatal Michael Satz, presentó el martes un aviso oficial sobre sus intenciones de pedir la pena de muerte, lo cual no necesariamente significa que no llegarán antes a un acuerdo con la defensa. La otra opción para Cruz es cadena perpetua sin posibilidad de fianza. Los abogados de Nicolás Cruz, alegaron que él acusado se declarará culpable si los fiscales no piden la pena de muerte para él. El acusado escuchará los 34 cargos formales de los que se le acusa este miércoles, incluso 17 cargos por asesinato premeditado. Por otro lado, la defensa de Cruz señala que hay muchos indicios de que el acusado estaba mentalmente inestable y era potencialmente violento y que la pena de muerte podría ser demasiado.La oficina de Finkelstein no ha respondido la solicitud para hacer las declaraciones al respecto.

